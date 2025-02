Tallinna abilinnapea: aitab! Külaliskorterite anarhiale tuleb teha lõpp

Pikisilmi oodatud Vanalinna arengukava 2035 on jõudnud lõpusirgele. See seab üheks peamiseks eesmärgiks kahekordistada vanalinna elanike arvu. Miks on vaja atraktiivseima asukohaga Tallinna piirkonda elanike meelitamiseks vaeva näha? Kas tõesti ei soovi inimesed ainukordse UNESCO maailmapärandi keskele kodu luua?