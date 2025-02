SÕJARAPORT | Rainer Saks: Zelenskõi trollib Kurski teemadel Venemaad

Süüria üleminekuvalitsuse juhi ametliku protokolliga visiit Türgi presidendi juurde on suure sümboolse tähendusega. Ühtlasi võiks see märgistada pärast Assadi kukutamist Damaskuses alanud võimu kindlustamise lõppu. Kogu Süürias uue võimu ülesehitamine ja konsolideerimine alles algab. Selle visiidiga ei jäeta kahtlust, et Türgi on praegu Damaskuses võimul oleva valitsuse kõige olulisem ja jõulisem toetaja.