RAAMATUBLOGI: Vastne „Fandorin“, meelelahutuslik ja kergemeelne ehk absoluutselt ajastu meeleolule mittevastav romaan

Kirjanikul pole lihtne oma lapsukesest – antud juhul Erast Fandorinist – lahti lasta. Millegipärast saatis ta Fandorini romaanis „Must linn“ igaviku teele, kuid avaldas temast seejärel ometi neli lugu, pikkides need minevikku, siia ja sinna. Näiteks „Surmajumal“ järgneb ajaliselt raamatu „Nefriitpalvehelmed“ ühes lühijutustuses toimunule ja on sellega seotud.

Tõsi ta on, et „Surmajumal“ läheb vinklist välja sest seal tegutsevad lisaks Erast Fandorinile teisedki muinasjutulised tegelased ehk Briti parim detektiiv Shelock Holmes ja Prantsusmaa kuulsaim kurjategija Arsene Lupin, mistap lugu ei jäta tõepärast muljet, aga samas, nagu öeldud, Akunin on Akunin. See, et jutustajaks on Erast Fandorini truu abiline Masa (kes tegutseb seekord pigem nagu filmistaar-karateka Chakie Chan), väga ei häiri.

Masa kirjeldab juhtunut kui kõige mõistatuslikumat ja hingekriipivamat seiklust oma pikast, ohtralt saladusi ja hingelisi vapustusi sisaldunud elust Erast Fandorini kõrval. On saabumas aasta 1900.

Akunin tunnistas, et „Surmajumal“ – meelelahutuslik ja kergemeelne ehk absoluutselt ajastu meeleolule mittevastav romaan – oli temagi jaoks ootamatu. „Kirjutamine tõmbas mu tähelepanu mustadelt mõtetelt kõrvale ja loodan, et tõmbab lugejailgi. Raamatu pealkirjal on neljakordne tähendus, lugege ja saate aimu.“

Putini režiimi vastane ja Londonis elav Akunin tegi oma näoraamatu postituses huvitava märkuse. Nimelt avanud tema Ameerika partner netiportaali, kust saab venekeelseid e-raamatuid tellida üle ilma. Ja oh üllatust – iga kolmas tellija on Venemaalt ja on valmis teose eest maksma oluliselt suurema summa, sest ei taha raha jätta kodumaale.

Mul on üks seletus, kirjutas Akunin ja pani kirja Bulat Okudžava sõnumi pärast Nõukogude Liidu tungimist Tšehhoslovakkiasse 1968. aastal: „Universaalne kogemus ütleb, et kuningriigid hävivad mitte sellepärast, et elu on raske või on katsumused kohutavad. Nad surevad, sest oma kuningriigi inimesed neid enam ei austata.“