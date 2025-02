FAKTIKONTROLL | TalTechi teadlased pole avastanud, et e-valimised pole turvalised. TalTechi teadur levitab sama ülikooli teadlaste töö kohta valeinfot

Väide, et audiitoritel puudub tarkvara häälte asenduse jms kontrolliks, on vale, sest vastav rakendus on juba kasutuses.

TalTechi teadlased ei järelda oma uurimistöös, et „Eesti e-valimised ei ole turvalised“. See on Samosoni enda arvamus, mitte teadusartikli järeldus.

Sarnaseid postitusi on Facebookis avaldatud kümneid. Samuti on Samosoni väiteid vahendanud portaalid Uued Uudised ja Objektiiv.

4. veebruaril kirjutas Facebookis Mati Väärtnõu : „20 aastat on Eesti inimesi petetud e-valimistega! Ja sellelt pinnalt võib üsna kindlalt väita, et tänasel Eesti valitsusel puudub legitiimsus!“.

5. veebruaril ilmus Postimehes EKRE esimehe Martin Helme arvamusartikkel „E-valimised tuleb viivitamatult lõpetada!“. Sama teksti avaldas Helme ka oma Facebooki lehel. „Kinnitust sai, et kõik hääled on ümber vahetatavad ehk valimised e-häälte puhul on võltsitavad. E-valimised pole vaadeldavad! Isegi mitte selles elementaarses asjas, kui palju oli osavõtjaid,“ seisab artiklis.

Samosoni artiklile järgnes postituste laviin ka sotsiaalmeedias. Näiteks kirjutas EKRE poliitik Kert Kingo Facebookis: „Kas lõpuks hakkab see jää liikuma? Kaua meid petetakse jutuga, et „Kõik on aus ja läbipaistev“ ja „Meie usaldame!“. Siseringi asjapulgad õigustavad ja usaldavad iseennast. Ka need, kes peaksid süsteemi kontrollima. Ringkaitse, nagu see meil paljudes valdkondades toimub. Õnneks esimesed julgemad eksperdid avavad juba oma suu“.

„Tehnikaülikooli teadlased näitasid , et selles etapis, kui kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal,“ kirjutas Samoson. Samuti väitis Samoson, et „audiitoritele selle asenduse kontrolliks mingit tarkvara pole seni tehtud “.

Artikli annotatsioonis seisab: „Uuring keskendub e-hääletamise turvalisusele, täpsemalt võimalikele haavatavustele seesmiste rünnakute suhtes ja e-hääletamiskasti terviklikkusele. Me vaatasime üle e-hääletamise lähtekoodi, analüüsisime operatsioonisüsteemi oma laboris, uurisime dokumentatsiooni ja uurisime eelmiste valimiste auditiaruandeid.“

Treier ja Düüna kirjutavad, et e-hääletamise süsteemi samm-sammuline analüüs tuvastas, et e-häälte töötlemisetapi sees olevad alametapid ei olnud varem lihtsasti auditeeritavad. Enne 2024. aasta europarlamendi valimis teostati töötlemisetapis auditeerimist manuaalselt. See tähendab, et sedeleid ei kontrollitud seni 100 protsendi ulatuses, vaid ainult valikuliselt.

Treieri ja Düüna töö pakkus antud probleemile välja lahenduse, mis lisas töötlemisetapi auditeerimisse täiendavad kontrollmehhanismid veendumaks, et kõik hääled, mis olid olemas esialgses valimiskastis, oleks olemas ka tühistatud häälte hulgas või lugemisele minevate häälte hulgas.

Pakutud lahendust tutvustati Valimiskomisjonile, kes kiitis selle heaks, ning 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste oli Treieri ja Düüna parendus lisatud auditirakendusse.

„Leidsime oma töö tulemusena e-valimiste süsteemis ühe koha, mis on raskelt auditeeritav. (...) Teavitasime sellest valimisteenistust ja pakkusime omapoolse lahenduse neile. Nad tegid selle europarlamendi valimisteks ära ja see läks kasutusse. See on aspekt, mida Samoson ei pidanud oma loos vajalikuks mainida,“ kommenteeris uuringu autor Tarvo Treier Postimehele.

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) valimiste infosüsteemi juhataja Alo Einla kommenteeris eile ERR-ile , et tegemist ei olnud turvaauguga, vaid auditeerimisprotsessi parendusega.

Seega ei vasta tõele Samosoni väide, et „audiitoritele selle asenduse kontrolliks mingit tarkvara pole seni tehtud“. Täiustatud auditeerimisrakenduse kasutuselevõtu kohta kirjutasid autorid samas teadusuuringus, millele Samoson viitab.