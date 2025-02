Rootsis sisserändajaid õpetav eestlane: „Käige välja Euroopast!“ – kibestunud üksiklase surmavad vihavalangud

„Tahan pöörduda kogu Rootsi rahva poole. Kuhu on meie imeline Rootsi kadunud? Ehitagem see uuesti üles,“ ütles kuninganna Silvia telekaamerate ees pisaraid tagasi hoides.

Meedias levinud info põhjal võib öelda, et Rootsi lähiajaloo suurima massimõrva toime pannud Rickard Andersson oli 35-aastane sotsiaalsete ja psüühiliste probleemidega mees, keda tuttavad ja endised koolikaaslased iseloomustavad kui eraklikku ning kummalise olemusega antisotsiaalset inimest.

Tal ei olevat viimastel aastatel olnud ühtegi sõpra ning ta ei käinud läbi mitte kellegagi, ka oma perega mitte. Ta oli läbinud põhikooli, kuid ei suutnud saada lõputunnistusele hinnet mitte üheski õppeaines. Hiljem sai ta korduvalt teate Rootsi kaitseressursside ametilt, et teda ei kutsuta ajateenistusse – just sel põhjusel, et ta polnud lõpetanud põhikooli. Samas oli tal olemas nelja jahipüssi relvaluba.