Ma ei ole tükk aega nii sügavalt maganud kui täna öösel. Mida päev edasi, seda selgem on pilt, suuri ohte enam näha ei ole. Energeetikas töötatakse pika aja peale ette ja alguses on palju neid asju, mis võivad untsu minna. Mida lähemale ümberühendamise päev jõuab, seda enam ohufaktoreid oleme välistanud. Nii et meie Eleringis magame praegu küll hästi.