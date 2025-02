Laupäeval ühendavad Eesti, Läti ja Leedu end Venemaa elektrivõrgust lahti, et pühapäeval ühineda Mandri-Eesti elektrisüsteemiga. Paanikat on üles köetud järjekordse maailmalõpu jagu, ent ka rahustavaid hääli on kõlanud. Mis siis saab valesti minna? Reedel kell 11 algavas saates on külaliseks Eleringi juht Kalle Kilk.