Eesti Päevalehe juhtkiri nõudis 24. jaanuaril pensionite külmutamist, ehk nende indekseerimise lõpetamist, leides, et „valitsusest on kriisi haldamisel täiesti vale üht rahvastikurühma nii selgelt eelistada, isegi kui see on poliitiliselt mugav. Raha ju tegelikult pole“.