KULTUURIBIIT | Dirigent Riivo Jõgi playlist

Tallinna politseiorkester on Tallinna linna haldusalasse kuuluv 35-liikmeline professionaalsetest muusikutest koosnev kollektiiv, orkestri esimene eelkäija oli 1928. aastal loodud Tallinna Politseinike Kogu Puhkpilliorkester. Tallinna politseiorkestri dirigendid on Riivo Jõgi ja Siim Aimla. Äsja 25. tegutsemisaastat tähistanud Metsatöll on Eesti heavy ja folk metal’i lipulaev. Ansamblisse kuuluvad Markus Teeäär (laul, kitarr), Lauri Õunapuu (torupill, laul, kitarr, kandled, viled, muud rahvapillid), Raivo Piirsalu (basskitarr, laul) ja Tõnis Noevere (trummid).

Riivo Jõgi ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

King’s Singers – Master-piece

King’s Singers on maailmakuulus vokaalansambel, kelle täpne ja läbimõeldud häälekasutus teeb iga esituse eriliseks. „Master-piece“ on otseses mõttes meistriteos – kuus häält toovad kuulajani kogu värvika muusikaajaloo! Barokk vahetub klassitsismiks, sellele järgneb romantism ning lõpuks jõutakse tänapäeva – seejuures on teekonnal oluliseks kaaslaseks ka huumor!

Richard Addinsell – Warsaw Concerto

Teose esimesi noote kuuldes võib kergesti arvata, et tegu on Rahmaninovi loominguga – stiil ja emotsioon on äratuntavalt sarnased. Tegelikult kirjutas selle 1941. aastal Richard Addinsell filmile „Dangerous Moonlight“. Lühike, kuid mõjuv klaverikontsert on aja jooksul kasvanud populaarseks teoseks, tõestades, et vahel võib ka filmimuusika saada klassikaks.

Klazz Brothers – Cuban Danube

Viibides kunagi Türgis, sattusin juhuslikult kontserdile, kus Klazz Brothers esines koos Ankara sümfooniaorkestriga. See õhtu on eredalt meelde jäänud: täissaal elas kaasa ja emotsioon oli võimas. See on olnud üks parimaid kontserte, kus olen käinud. Straussi „Ilusal sinisel Doonaul“ kõlab siin hoopis teistmoodi, sest Doonau rahulik voog on asendunud hoogsate rütmide ja uue energiaga. 2025. aastal möödub Johann Strauss II sünnist 200 aastat, seega on igati õige aeg end tema loomingu lainele viia.

Itzhak Perlman – The Umbrellas of Cherbourg: I Will Wait for You