Kristo Enn Vaga: Tallinna ohtlikem ristmik vajab ümberehitamist

Tegemist on veel esialgse eskiisiga: see tähendab, et kahtlemata on võimalus panna tramm liikuma ka Kristiine keskuse eest, taksopargi äärest. Võimalusi jagub, selleks projekteerimine ongi - need on inseneritehnilised lahendused ning arvutused ristmikel inimeste läbilaskevõimega. Vajame aega, kuid tööd sellega tegema peab.