REPLIIK | Kalev Stoicescu: palestiinlastel peab olema sõnaõigus selles suhtes, kes ja kuidas neile abi osutab

Esmalt peab arvestama, et Eesti elanikkonna suurusega võrreldaval inimeste hulgal pole enam üldse eluaset või on nende kodud kannatada saanud. Neil pole kuhugi minna. Gaza sektor on nende maa.

Peamine on püsida rahulainel ja täita rahukokkuleppega määratud kohustused. Rahu on habras ning palestiinlased peavad pingutama selle hoidmise nimel. See on nende, Iisraeli ja rahvusvahelise kogukonna huvides.