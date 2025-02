SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa propagandasaadetes võeti väga valulikult vastu info, et USA jätkab Ukrainale relvastuse tarnimist

USA presidendi eriesindaja Keith Kellogg ütles New York Postile antud intervjuus, et praegused Venemaa-vastased sanktsioonid on kümnepalliskaalal kolmeväärilised. USA president on väidetavalt valmis Venemaa-vastaseid majandussanktsioone tugevdama koos muude meetmetega, et Venemaa nõustuks sõja aktiivse faasi lõpetamisega.