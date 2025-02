FOTOD | „Jõuline ja mänguline kooslus, mille kahe kaane vahel peitub üllatusi“. Selgusid kauneimalt kujundatud raamatud

„Seekord oli hindamiseks esitatud raamatute kogus tunduvalt väiksem eelmistest aastatest,“ kõneles 25 kauneimat Eesti raamatut žürii esimees Mart Anderson , kes polnud kindel, kas tagasihoidlikuma osalejaskonna põhjuseks oli kasvanud kriitikameel või lihtsalt unustati ära. Varasemate aastate konkurssidel on osalenud üle 150 raamatu. Ülemöödunud aastal (2022) ulatus võistlustööde arv 178-ni.

Võidutööde iseloomustuseks ütles žürii esimees Mart Anderson, et kuigi raamatute kujundustase on meeldivalt kõrge, siis sõna „kaunis“ defineerimisel võib viimasel ajal üha enam kimpu jääda, sest ilu on ju vaataja silmades. Ükski võidutöö ei ole pelgalt pakendatud tekst ja pildid vaid midagi enamat. Teadlikult kujundatud ja valitud trükimaterjalid aitavad omakorda rõhutada teoste meeleolu. Suurepärased kujundused tekitavad neis lisaks loole enesele täiendavaid visuaalseid kihte ja tunnetuslikke erisusi.