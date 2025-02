ARVUSTUS | Vaal sinu südames. Lavalugu, mis räägib tunnete varjamisest

Kui kuulsin, et Rakveres hakatakse lavastama Samuel D. Hunteri „Vaala“, siis oli mu esimene mõte, et neil ju on juba kavas ka menukas „Hääl minu sees“, mis räägib samuti kirjandusõppejõust. Ning kas samanimelise menuka filmi Eestis lavale toomine ei ole liiga suur amps? Samas oli huvitav, et näidendi tõlkis peaosalist mängiv Peeter Rästas, ning lavastaja Andres Noormets on teinud eriilmelisi lavastusi. Seega oli ootust ja lootust küllaga.