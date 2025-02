Indrek Ibrus: paradoksaalselt võime kultuuriandmeid tehisarule andes relvastada Eesti ühiskonna vaenlasi

Justiitsministrit ja talle nõu andvaid kolleege ministeeriumist ja küllap ka Eesti Keele Instituudist saab mõista – kestab hirm, et suurplatvormid ise vaevalt me keele ja kultuuri vastu huvi tunnevad ja sestap peame me ise pingutama, et me keel uue aja tööriistades, rakendustes ja platvormidel käepärast oleks. Kui suured keelemudelid hästi ka eesti keelt valdaksid, saavad ka Eesti ettevõtted need kohalike teenuste arendamiseks kasutusele võtta.