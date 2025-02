JUHTKIRI | Tallinna juhtis kuritegelik ühendus

Kogu see finišisse jõudnud lugu võtab hästi kokku, mis oli Tallinnas eelmise, Keskerakonna sisulise ainuvõimu all valesti. Pikalt ühe seltskonna käes olnud juhtimisega segunesid omavahel linna ja partei toiduahelad nii tihedaks puntraks, et võib-olla ei tundunudki see viimaks asjaosalistele enam kuidagi ebaloomulikuna. Sisuliselt oli tegu avaliku võimu ja kuritegeliku ühenduse sümbioosiga.