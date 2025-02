Lauri Laats: Euroopal tasuks kiirelt mõelda, mida Trumpile Gröönimaa asemel pakkuda

Donald Trumpi poliitika on alati olnud otsekohene ja pragmaatiline, keskendudes eeskätt USA majandusele ning juba esimesel ametiajal näitas ta kiindumust kaubandustariifide kasutamisse poliitilise instrumendina. Nüüd on tariifid tagasi mõjutamas maailmapoliitikat, mis tähendab, et harjumuspärasele diplomaatiale jääb üha vähem ruumi.