Andrus Alber: ettevaatust, terav nuga! Bürokraadi meelest kaotab inimene tööle jõudes mõtlemisvõime

Esmalt tuleb rõhutada, et ühiskonna toimimiseks on teatud reeglid ja nende jõustamine siiski vajalikud. Seega ei tohiks bürokraatiat võtta pelgalt kui sõimusõna. Sellel on oma vajalik roll igal elualal, alates toiduohutusest kuni läbipaistva ettevõtluskeskkonna ja lennunduseni. Suurim väljakutse on aga eristada vajalikke regulatsioone ebavajalikest. Selle välja selgitamiseks on abiks kaks lihtsat kontrollküsimust. Esiteks, kas regulatsiooni kasud ületavad kahjusid? Ja teiseks, kas just riik peab konkreetset valdkonda või tegevust reguleerima?