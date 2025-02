Jüri Toomepuu: Ameerika maksumaksjad ei pea Eesti raiskamist kinni maksma

Vaba kaubandus võimaldab riikidel toota seda, milles nad on parimad, suurendades efektiivsust ja tootlikkust. Konkurents imporditud kaupadega langetab hindu ja paneb kohalikud tootjad pingutama, et pakkuda paremat kvaliteeti. Üks suurimaid eeliseid on see, et avatud turud julgustavad teadusuuringuid ja arengut – firmad, kes ei arene, jäävad ajahätta nagu Nokia nutitelefonide ajastu lõpul.