SÕJARAPORT | Rainer Saks: Trump teatas, et järgmisel nädalal võib toimuda kohtumine Zelenskõiga ja telefonikõne Putiniga

USA diplomaatia on Ukraina teemal elavnenud ning näis, kas järgmiste nädalate jooksul suudetakse jõuda esimeste tulemusteni. Ma ei mäleta, et kunagi varem oleks USA uus administratsioon sellise kiirusega oma tegevused käivitanud.

USA president teatas kohtumise järel Jaapani peaministriga, et kavatseb taastada personaalsed kontaktid Põhja-Korea juhiga. President Trump on ilmsesti sügavalt veendunud, et suudab isiklikult teha Põhja-Korea juhiga tehingu, mis lahendab vähemasti tuumarelva küsimuse Korea poolsaarel. Võrreldes president Trumpi eelmise presidentuuriga on vahepeal olukord Korea poolsaarel Põhja-Korea ja Venemaa sõjalise koostöö tõttu drastiliselt muutunud.