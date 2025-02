Mari-Vivian Ellam: sünnitan lapse või tapan ta? Nagu küsiks, kas ma soovin hommikusöögiks putru või omletti

Ta ei ole ainus, kes selle osas hirmul paistab olevat, ja ma olen ise ka muutunud natuke pelglikuks, et kuidas ma nüüd inimestele ütlen, et me jälle last ootame. Väikevend hüüatas uudist kuuldes: „Appi! Hull lugu!“ Ja siis ütles, et see laps võiks siis küll nüüd viimaseks jääda. Ma ei hakanud teda šokeerima jutuga, et tegelikult me tahaks veel lapsi. Mainisin talle, et ma ei julge isale rääkida, viskasime natuke nalja ja rohkem sel teemal ei rääkinud.