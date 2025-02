Toomas Alatalu: kui propagandavahtu täis poliitikas otsida kindlaid pidepunkte, siis midagi leiab ka

Sedapuhku tuletab see novembri konverentsi otsus meelde 5 aasta tagust „Teise Panama kanali“ projekti, mis kulgenuks ju läbi Nicaragua. Suurkava, mida pole ju maha maetud ja mida tasub alati silmas pidada Washingtonis tehtavate avalduste puhul. Kuuba, Nicaragua ja Venezuela on küll kurjad kommunistid-marksistid ja Euroopa Liit on juba kolm korda tunnustanud Maduro asemel valimiste võitjaks kedagi teist, ent Trumpi eriülesannetega saadik Grenell käis äsja Maduro jutul ja tõi koju kuus Venezuela vanglates istunud ameeriklast. Arvata on, et seda muud maailma ärritanud käiku üritati korvata Venezuela valitsuslennuki ülevõtmisega USA eriüksuse poolt Dominikaani Vabariigis just siis, kui seal viibis riigisekretär Rubio. Väidetavalt on tegu nö. vana looga, aga ajaline teostus on huvitav. Juhiks tähelepanu veel ühele Lõuna-Ameerika riigile – Boliiviale, mille president Luis Arce oli staarkõneleja mullu juulis Peterburi majanduskonverentsil ja kellega Xi pidas novembris kõnelusi Brasiilias. Üheks teemaks olid kindlasti sealsed liitiumi varud.