KOLUMN | Karl Multer: mis värk selle AI-ga on? Juttu on palju, mõned kasutavad, paljud on lihtsalt segaduses

Ka mina tegin kuus kuud tagasi esimesed sammud AI kasutamisel. Umbes sarnased, nagu üheksakümnendatel ema töökohas olnud arvutist modemi kaudu internetis ringi tuuseldades. Lihtsalt käisin Chat GPTs hullamas, enesekeskselt uurisin enda kohta, vahepeal ajasin lihtsalt mingit suva pada robotiga, et temast aru saada.

Olen tänagi selles vallas lihtsalt amatöör, kuid suutnud oma igapäevategemisi juba meeletult efektiivsemaks muuta. Ja jätkuvalt on lõbus, eriti tore on ChatGPT püüdlikkus. Ta on nagu inimene, kes hakkab rääkima, samal ajal alles mõeldes, mida ta üldse seletab sulle.