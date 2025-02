TÜ rektor Toomas Asser: Eesti hakaku maailma tehisaru-tipptegijaks. Alustagem uut, AI-hüpet

Kas käes on aeg uueks tiigrihüppeks?

Eesti kõrghariduse jätkusuutlikkuse häirekella on löödud ilmselt iga valitsuse ajal. Eriti kõrvulukustavaks muutus see 2021. aastal, kui juhtisime avalik-õiguslike ülikoolide rektoritega tähelepanu sellele, et kõrghariduse rahastamise poliitilise visiooni puuduse kõrval tekkis senises riigieelarvelises rahastamises 100 miljoni euro suurune võlg.