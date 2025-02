Hanah Lahe: elu ilma Reidi teeta ei kujuta ju enam ette. Sama põhimõte kehtib tulevikus ka Pelguranna trammi kohta

Täna on Pelguranna elanikud teiste linnaosadega ühendatud vaid bussiliikluse ja isikliku auto kaudu. Tegu on linnaosaga, kus elab neli korda rohkem inimesi kui Hiiul ning ligi kolm korda rohkem inimesi kui Kadriorus, kus on aga tervelt kaks toimivat trammiliini.