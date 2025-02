Venemaa z-kanalites väljendatakse endiselt palju emotsioone selle pärast, et Ukraina armee vastupealetung Sudžast kagu poole Ulanoki suunas oli edukas. Põhiküsimus oli, kuidas üldse said Ukraina 82. brigaadi dessantväelased takistamatult soomusmasinatega positsioonidele sõita, sest Venemaa armee droonid hakkasid Ukraina soomustehnikat tabama alles siis, kui need olid tagasiteel.