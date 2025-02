FAKTIKONTROLL | Valeinfot levitav Kreeka portaal omistas Kaja Kallasele võltstsitaadi „Venemaa tükkideks lõikamisest“

„Mis takistab läänel Ukrainat piisavalt toetamast? Just sellele välisminister (Kuleba - toim) viitaski. See on hirm. Hirm eskalatsiooni ees, hirm tuumarelvade ees, hirm Venemaa lüüasaamise ees. Olen seda palju kuulnud ja kui mõelda „NATO laienemisele“, kõigile neile ajaloosündmustele, siis see jätkub kogu aeg. Teate küll: mis siis saab, tol ajal, 1990. aastatel, kui Nõukogude Liit kokku variseb? See olevat halb. Ei, see pole halb. Venemaa lüüasaamine pole halb, sest siis võib juhtuda muutus selles ühiskonnas. Ja praegu on Venemaale allutatud palju erinevaid rahvaid. Ma arvan, et kui oleks rohkem väikerahvaid, poleks see halb. Suur võim oleks jaotatud palju väiksemateks. Ja ka hirm valimiste ees. (...) Kuid on selge, et on ka hääli, mis ütlevad: „Miks te lihtsalt ei lõpeta seda sõda ja me kõik jätkame tavapärast elu“. Ma arvan, et see hirm on ka arusaadav. Seega arvan, et peame tunnistama hirme, mis takistavad meid Ukrainat toetamast. Ja olen ka nõus välisministriga, et probleem on selles, et lääs on vaadanud Ukrainat, aga ka meid läbi Venemaa prisma. Ma ütlesin seda kaks päeva tagasi ja mul on hea meel, et ka minister Kuleba näeb seda. Ja see on problemaatiline osa, sest need on Venemaa narratiivid Ukrainast, meist, samuti Venemaast, mille Lääs on alla neelanud. Kuid on aeg silmad avada, see pole nii.“ (video ajakood 1:01:03-1:03:41)