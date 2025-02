RAAMATUBLOGI | Suurepärane põgenemisromaan ehk Kuidas vanglatrellide taga oma süütust tõendada

Grensi ja Hoffmani sarjast on ilmunud kaheksa raamatut. Siinkohal on keeruline öelda, kas peab alustama esimesest. Teisalt pole vist lugu, sest krimkafänn, ükskõik, millise teose ette võtab, jõuab esimeseni ja sealt ka järgmisteni.

Seega võib „Põgenemine“ olla lugejale ka esimene Grens-Hoffmann, aga... Tuleb tunnistada, et esimeses seitsmes raamatus jäi Hoffmanni taust häguseks. Jah, ta on loomult kurjategija, kes otsustas ühel hetkel adrenaliinivooge hankida koostööst politseinikega ning tegi suurepärast tööd (ja võttis teinekord pisut ka vahelt), aga hunt kiikab ikkagi metsa poole.

Nagu öeldud, polnud Hoffmanni minevikku lugejani väga toodud. Nüüd tuuakse. Poiss oli 15, kui sattus esmakordselt vanglasse, pidas seal sõprust täiesti süüdimatu tüübiga, kes ootamatult kadus. Paraku jõuab möödunu karmil moel tänapäeva. Hoffmanni vanglakaaslane, nagu selgub, on ammu kadunud vangi Väikevend. Suure tähega. Mõjuvõimas kaak, kes arvab, et Hoffmann on Suure Venna eluküünla kustutanud. Kui Hoffmann ei suuda 21 päeva jooksul vastupidist tõestada, surevad ükshaaval ta prereliikmed ja lõpuks ka ta ise. Aega napib, ent mis veel hullem – Hoffmann on ju kindlate vanglamüürde taga.