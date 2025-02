Sellises olukorras on Eestis igapäevaselt pool miljonit kana. Viimastel aastatel on avalikkuseni jõudnud mitmed šokeerivad kaadrid Eesti puurikanalatest. See on pannud inimesi ebaõigluse vastu võitlema. 2024. aasta jaanuaris esitati riigikogule rahvaalgatus 21 421 inimese digiallkirjaga, kes paluvad keelustada munakanade puurispidamise. Selle aasta alguses esitaski regionaal- ja põllumajandusministeerium kooskõlastamiseks seaduseelnõu, mis munakanade puurispidamise keelustaks. Näib, et Eesti inimesed hoolivad ja liigume õiglasema tuleviku poole.