Venemaa infoagentuur Interfaks teatas viitega Venemaa suursaadikule Pekingis, et Hiina rahvavabariigi president Xi Jinping on otsustanud osaleda 9. mail Moskvas võidupüha tähistamisel. See on kuidagi kummaline viis anda teada väga suure poliitilise tähendusega visiidist.