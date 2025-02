Mariupoli-näidendi autor Marius Ivaškevičius: arvame, et elame vabas maailmas. Tegelikult on meilgi palju tabusid

Leedu kirjanik ja lavastaja Marius Ivaškevičius (51) ei karda keerulisi teemasid käsitleda. 2016. aastal esietendus Eesti Draamateatris tema väljarändeteemaline näidend „Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika“. Ivaškevičiuse uus näidend „Jumalate tõus“ („Rise of the Gods“), mille kallal Elmo Nüganen praegu Vene Teatris hoolsalt töötab, on lugu sõjast, aga ka muust. See on katse teatrilava kaudu uurida sõjakuritegusid, heita pilk inimloomusse ning näidata, kui operatiivselt suudab teater kõneleda kõige valusamatel ja tumedamatel teemadel. Kaasatud on kaks truppi: eesti- ja venekeelne.