Võrdõigusvolinik: inimeste kaitse diskrimineerimise eest ei tohi sõltuda poliitikute tujust

Eesti on seega täna teelahkmel, kus see, kuidas direktiivid üle võtame, otsustab, kas astume sirge selja ja pikkade sammudega võrdsema ja õiglasema ühiskonnas või jätkame teiste riikide sabas sörkijatena nagu me seni teinud oleme.

FOTO: Michael Nigro | ©Michael Nigro/Pacific Press (Scanpix)