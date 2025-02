Andrus Kaarelson: EKRE õõnestab e-valimiste infooperatsiooniga Eesti mainet liitlaste ees

Me elame vaenulikust mõjutustegevusest tugevalt nakatatud inforuumis ning pole näha, et olukord oleks paranemas. Seetõttu on eluliselt tähtis, et iga Eesti inimene omandaks nii-öelda kirjaoskuse sellist propagandat märgata, ära tunda ja läbi näha. Sealjuures pole vahet, kas Eestile kahjulikke mõjutustegevusi viib läbi võõrjõud või mõni Eestis registreeritud partei. Kui me kõik Eesti mainet rikkuvaid või Eesti inimesi omavahel tülli ajavaid infooperatsioone märkame ja seeläbi keeldume neile allumast, hoiame Eesti tugevana.