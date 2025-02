EESTI TRUMP! | Kirjuta meile arvamuslugu ja võida 1000 eurot!

Milliseks Eestiks ja maailmaks peame me valmis olema 5, 20 või 50 aasta pärast? Mida ja kuidas saaksime me oma ühiskonnas paremaks muuta? Kuidas head kriisi mitte raisku lasta?

Millisteks sündmusteks tuleb Eestil valmistuda ja kuidas seda kõige paremini teha? Millele ei pööra me praegu piisavalt tähelepanu, aga peaksime? Mis saab lähikümnenditel demokraatiast, majandusest, kultuurist? Milline on selle kõige juures Eesti ning eestlaste trump – võimalus ja nišš?

Need on vaid juhuslikud näited teemadest ja küsimustest, millega loodame teid kirjutama inspireerida. Eriti oodatud on julged ja hästi kirjutatud arvamuslood, kus pakutakse konkreetseid ja hoolikalt argumenteeritud lahendusi otse või kaudsemalt Eestiga seotud väljakutsetele. Leia just ennast enim kõnetav teema ja tule, ütle sõna sekka!