RAAMATUBLOGI | Moraalikompass võib näidata eri suunda, kuid vereside on vereside

Kahtlemata võidelnuks „Veresidemed“ mulluse parima Eesti keeles ilmunud krimka tiitli eest, aga ei pääsenud isegi tosina sekka. Põhjus: see pole eraldiseisev lugu, vaid jätk romaanile „Kuningriik“, mis muide oligi 2021. aasta parim krimiraamat. Ehk siis „Kuningriik“ ja „Veresidemed“ on lahutamatud ja alustada tuleb esimesest.

Norra mägiküla ja kaks venda, Roy peab bensiinijaama ja remondib autosid, Carl naaseb Ameerikast suurte plaanide ja innuga püsti panna spa ja pisike maakoht suureks teha. Ainult et mõlemaid kummitab minevik – miks hukkusid avariis nende vanemad, miks politseiülem... Autovrakid on endiselt kuristikus. Ent kõik probleemid lahenevad, sest on lahendajaid, sest maailmast ei pea ühtviisi aru saama ning eetilised piirid on nihutatavad.

Vahepeal on aeg igavikuks saadud, kuid muutunud pole palju – Carl juhib imelist spad, Roy peab endiselt tanklat, ent tal tuleb kihk teha Osi-nimeline küla veelgi suuremaks, püstitada sinna maailma suurimad puidust ameerika mäed.

Paraku probleemid ei taha lõppeda, vaid kuhjuvad, kusjuures hukatuslikud – riik plaanib tunnelit, mis viiks suure maantee Osist mööda ja muudaks selle perifeeriaks. Ent see on vaid osa muredest – uus politseiülem, endise poeg, on veendunud, et vennad on tema isa surma ja veel mitme tapatöö taga ning valmistub uuele tehnoloogiale tuginedes seda tõestama. Ent, nagu Carli ja Roy deviis kõlab: pole probleeme, on lahendused.

„Veresidemed“ on mõneti ühe perekonna lugu, kuigi jah... Vennad on ühtaegu teineteisega kokku sõlmitud, ent samas ka lahti, sest nende loomud ei tiksu ühes rütmis ning ka moraalne kompass näitab esinevaid suundi. Ent lõpuks on nad siiski vennad, keda ühendab vereside.

Nagu Nesbø puhul ikka, on seegi teos käestpandamatu ja võimsa lõpuga ning lõpeks ei saagi aru, kelle poolt oled. Ühest küljest jah, aga teisalt ei.