VIKTORIIN | Kui hästi tunned eesti kirjandusteoste tegelasi?

Mis on kassi nimi Eduard Vilde näidendis „Pisuhänd“? Kes on „Kevade“ Lible rahvuselt? Kes teeb „Ivan Orava mälestustes“ oma saapapaeltele alati neli sõlme peale, et need paremini peaksid? Pane oma teadmised proovile kirjanik Veiko Märka koostatud viktoriinis.