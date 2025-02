Mario Kadastik: homne elektri hind on kõrge? Ikkagi ei jõua põlevkivist elektri tootmine kunagi kasumisse

Rõhutan, et keskendun vaid elektrituru tavatarbijale nähtavale osale ehk hindade päev ette kujunemisele. Lisaks sellele on ju veel päevasisene ja stabiilsusturg, ent nendega on tavakliendil vähe pistmist, ja kui on, siis ainult osana võrgutasust ja stabiilsustasust.