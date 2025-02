Sulgemisel on terved ministeeriumid, õiguskaitseorganite tegevus on halvatud ja tuhandeid ametnikke on vallandatud või puhkusele saadetud. Pealtnäha on tegu riigisisese küsimusega, mis väljaspool USA-d elavaid tavainimesi puudutama ei peaks. Ometi mõjutavad USA sündmused otseselt ka Balti riikide elanikke.