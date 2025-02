HÕFF kuulutab välja põnevusjuttude võistluse

Žüriisse kuuluv kirjanik ja Haapsalu krimifestivali Must Daam peakorraldaja Katrin Pauts ootab jutte suure põnevusega. „Lugude jutustamise oskus kulub elus igal pool ära – ka siis, kui kirjanikuks ei hakka. Väga lahe oleks, kui noored kirjutaksid just selliseid lugusid, mida neile endale meeldiks lugeda. Mitte mingil juhul ärgu mõeldagu, et see jutt peaks tingimata meelepärane olema keskealistele žüriiliikmetele – ärge hoidke end tagasi,“ ütles ta.