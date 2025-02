Annika Leies: kas maailmavaade peab olema tuluallikas?

Harvem liitutakse positiivsemal ajendil, näiteks et kuuluda toredasse seltskonda, kust leida endale sotsiaalseid väljundeid. Kui kodanik on juba teinud kaalutletud otsuse ühineda organisatsiooniga, mis esindab suurel määral tema omadega ühtivaid tõekspidamisi, siis selline samm eeldab kindlasti, et inimene nõustub sellesse panustama nii oma aega (kasvõi aeg-ajalt erakonna tegemisi sirvides) kui ka raha (liikmemaksu ja annetuste kujul).