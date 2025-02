Aga jah. Kui Eesti Ekspress nelja aasta eest paljastas, kuidas inimestele on prügi käitlemise osas kogu aeg valetatud – piltlikult öeldud, et sorteerige seepärast, et puhas mahlapakk põleb paremini – viis see ikka tuju allapoole Kroonlinna nulli. Niigi kannab minusugune naiivik, kes usub, et tema väikesest sorteerimistööst on natukenegi kasu planeedi päästmisel, oluliselt suuremat koormat kui ükskõikne naaber.