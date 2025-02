Kõik peavad mängima samade reeglite järgi. On aeg öelda selge „ei“ sellele, et kriminaalkorras karistatud erakonnad saavad riigieelarvest raha. See on vale ja peab lõppema. Me ei saa lubada, et seadust rikkunud erakonnad kasutavad meie maksuraha oma võimu kindlustamiseks. See on moraalitu ja õõnestab meie demokraatia alustalasid. Kui me seda sallime, siis milliseid väärtusi me kaitseme?