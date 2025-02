FOTOD | Kuusteist meetrit vaipa. Eesti raamatuloo piltvaiba esimese piste tegid Sirje Karis ja Anu Raud

Raamatuvaiba kogupikkus on kuusteist meetrit ja millel on piltidena eesti raamatu lugu. Eesti Raamatu Aasta 2025 peakomitee liikmed Krista Aru ning Mart Jagomägi valisid välja vaid mõned sündmused, mis on eesti raamatu levikut suunanud ja kandnud. Eesti raamatu arengutee joonistasid üles Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna IV kursuse tudengid Brigitte Mihkelson, Inger Tammela, Kristiin Kuuslap, Marite Rikkas, Sofia Lanman. Noori juhendasid Pallase kunstikooli tekstiiliosakonna juhataja professor Aet Ollisaar ja Marju Roos.

Raamatulugu saab tikkida kogu Eestimaa. Kangas alustas teekonda kunstikoolist Pallas ning Eesti Kirjanduse Seltsist. Sealt liigub see edasi Kambjasse, Kõrvakülla, Elvasse. Põltsamaale, Jõgevale jne. Igas maakonnas on raamatuvaip kolm nädalat, tikkima on oodatud kõik, kel tahtmist ja hakkamist.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit leiab kogukonnast inimesed, kes vajadusel tikkimisel toetavad, nõustavad, juhendavad. Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt on projekti koordinaatoriks Lembe Maria Sihvre.

Kui piltvaip on Eestile tiiru peale teinud ja kõik selle stseenid tikitud, leiab see koha Eesti Rahva Muuseumis. Vaip jääb jutustama mitte ainult raamatulugu, vaid väljendab kõikide Eesti inimeste tänu viiesaja aasta vanusele eesti raamatule, mis on kandnud meie püüet hariduse, valguse ja vabaduse poole.

Vaiba teekond üle Eesti algab järgmiselt:

17.02.2025 – 11.03.2025 TARTUMAA

17.-21.02. Kambja raamatukogu

24.02.-2.03. Kõrveküla raamatukogu.

4.-11.03. Elva Linnaraamatukogu.

12.03.2025 – 01.04.2025 JÕGEVAMAA

12.03.-22.03 Põltsamaa keskraamatukogu.

23.03.-3.04. Jõgeva linnaraamatukogu.

Edasine graafik ning täpsustused ilmuvad jooksvalt Eesti Raamatu Aasta kodulehele