KOLUMN | Edward Lucas: lõpetage see „prognoositavuse“ fetišeerimine. Venemaaga see ei tööta

Norra ametnikele meeldib rõhutada prognoositavust kui nende julgeolekualase lähenemise tunnusjoont. On lihtne mõista miks. Venemaal asuv Koola poolsaar on Kremli tuumabastion ning see on oluline osa tema üha enam lagunevast strateegilisest heidutusest. Saab nõustuda, et „strateegilise stabiilsuse“ säilitamine on väärtuslik – arusaam, et kumbki suurriik ei saa võita tuumasõda. Selle tulemusel on kõigil turvalisem.