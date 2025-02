Jaanika Altraja: peaminister üritab vaigistada demokraatilikku dialoogi. Tuulikute vastu võitlejad ei ole mingid trollid

On arusaadav, et peame liikuma puhtama energiatootmise suunas, aga selle asemel, et küsida, kuhu tuumajaama ja tuulikuid rajada, võiks küsida enne, miks ja kellele neid vaja on ehk peaksime esmalt ühiskondlikult kokku leppima, kui suur on meie energia vajadus ja milleks me seda kasutame?