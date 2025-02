EESTI TRUMP! | Alo Rauni üleskutse: no mida me, eestlased, kardame! Hakkame rohkem teretama, ka võhivõõraid

Tüüpiline eestlane jookseks kiiruga üle tee või vähemalt teeks näo, nagu ta vastutulijat ei märka. Teisisõnu, kui on valida, kas öelda või mitte, siis me tavaliselt ei ütle tere .

Kuid miks? Kas see on ikka kõige õigem käitumine? Mis kasu sellisest peitupugemisest meile endile või ühiskonnale tervikuna on? Mida me kardame?