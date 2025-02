Kalev Stoicescu: poliitiline mäng on hakanud käima Putini reeglite ja tingimuste järgi. Tema vastutusest ei räägi enam keegi

Venemaa ei piirdu Ukrainaga, sest USA-le ja NATO-le 17. detsembril 2021 esitatud ultimaatumites, mis on igati aktuaalsed, on väga selge nõudmine pöörduda ajas tagasi 1990-ndate aastate keskpaiga maailmakorda.

Läbirääkimised relvarahu saavutamiseks ja rahukokkulepe saavutamiseks on peale kompamiste eelmängu sisuliselt alanud. Peamised läbirääkijad on USA president Donald Trump ja agressorriigi diktaator Vladimir Putin, kes vestlesid telefoniteel poolteist tundi, millest me ei tea seni kuigi palju.