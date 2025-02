Matthew Crandall: need, kes kartsid, et Trump müüb Ukraina Venemaale maha, olid õigustatult mures

Trump kasutab peamiselt väljendit „rahu jõu kaudu“, kui räägib sellest, kuidas lõpetada konfliktid, mida Bideni administratsioon ei suutnud lahendada. See on imetlusväärne strateegia, mis meenutab Ronald Reagani lähenemist külma sõja lõpetamisele. Kahjuks ei näi see strateegia Ukraina ja teiste Euroopa riikide jaoks olevat midagi enamat kui lihtsalt lööklause.