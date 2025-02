Helsingis esitleti soomerootsi kirjaniku draamateksti, mille üheks tegelaskujuks on Imbi Paju

Juslini näidend on pühendatud Nobeli kirjandusauhinna laureaadi Svetlana Aleksijevitši pärandi hoidmisele ja edasikandmisele. Autor tõdeb, et Paju looming on teda alati sügavalt inspireerinud. „Aleksijevitši raamatud põhinevad vestlustel päris inimestega, tuues esile minevikuhääli, mida harva kuuleme. Tema looming käsitleb samu teemasid, mis on ka Imbi Paju teostes, mistõttu tundus loomulik, et Paju võiks olla osa sellest draamatekstist. Aleksijevitš uurib muu hulgas, kuidas ideoloogilised süsteemid kujundavad indiviidi ja kuidas kollektiivne mälu minevikust mõjutab meie tänapäeva,“ selgitab Juslin.