Tommy Cash. Kunstnik, kes jättis Eesti vahele

Septembrikuu lõpu pilkane pimedus, õues möllab torm – ehkki kell võib olla 20 paiku – on Kopli liinid ja rannapromenaad täiesti tühjad. Lained murravad ranna ligi, tuulekiirus ületab 20 m/s. Ilma trotsime vaid mina, mu sõbranna ja mu kolme-aastane poeg. Ja üks kõhetu kuju, kes läheneb promenaadile. See näib kuidagi nii kohatu – iga normaalne inimene istub soojas, mitte ei lähe merd imetlema –, et sunnin end möödujat vaatama. Must vihmamantel, mustad kummikud, aga nii isevärki, et pilk kohe peatub neil: sellise kõrguva ninaga, nagu Hollandi kottadele kombeks. Küljel ilutseb kiri Balenciaga. Pööran ruttu pilgu üles – see on Tommy Cash, kes meist, nina maas, möödub. Ta läheb otsejoones mereni, võtab välja telefoni, suunab selle merele, pistab seejärel mobiili taskusse ja läheb tuldud teed tagasi.